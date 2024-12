Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Chamboulé Le match au sommet a été très chamboulé mais remporté par Spišská Nová Ves. Banská Bystrica et le Slovan se suivent. Michalovce et Žilina se relancent en milieu de tableau, en bas Nové Zámky continue de briller Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/12/2024 à 20:30 Tweeter Nové Zámky - Nitra : 8-1

Košice - Spišská Nová Ves : 4-5 ap

Bratislava - Zvolen : 6-3

Banská Bystrica - Trenčín : 3-2 TAB

Michalovce - Liptovský Mikuláš : 2-1

Žilina - Poprad : 4-2



Le duel du sommet entre le leader Košice et son dauphin Spišská Nová Ves a été très chamboulé et à moult rebondissements. Un premier tiers de feu permet aux lynx de mener 3-0 en dix minutes avec deux buts de Meireles. Un powerplay au deuxième tiers permet à Kestner de donner 4-0, le score ne bouge pas jusqu'à la deuxième sirène. Le leader qui semble fini, débloque son compteur dès la reprise. A la mi-tiers les locaux reviennent à deux unités. En fin de match, les métallurgistes sortent leur gardien et marquent deux buts en 13 secondes pour égaliser de manière incroyable ! Il faut disputer une prolongation, mais SNV puise dans ses réserves et Meireles donne la victoire avec un hat-trick. Spišská Nová Ves se rapproche d'une longueur de la première place. Banská Bystrica a peiné devant ses partisans pour vaincre le Dukla. Ce sont même les visiteurs qui ouvrent le score en powerplay grâce à Josling. Le tiers est équilibré et Bučko égalise. Après un deuxième tiers sans but, les deux équipes se neutralisent en dernière période avec un but chacune. Il faut aller jusqu'aux tirs au but. Boucher donne finalement la victoire aux béliers qui maintiennent leur 4ème place de justesse. Le point pris par Trenčín permet de grimper neuvième. Le Slovan remporte sa quatrième victoire de suite en venant à bout logiquement de Zvolen qui glisse à la dixième place. Très nettement dominateurs tout le match, les Aigles mène déjà 2-0 dès la première période. Ortega inscrit un doublé et Acolatse compte trois points dans cette belle victoire. Bratislava n'est plus qu'à un point de la quatrième place. Michalovce remet enfin la marche en avant avec un succès toutefois difficile contre le HK32. En effet, Drgoň inscrit le but victoireux à 18 secondes de la sirène finale ! Dans cette partie, Junca repousse 33 lancers.

TASR Nové Zámky écrase Nitra en bas de tableau remet enfin la marche en avant avec un succès toutefois difficile contre le. En effet,inscrit le but victoireux à 18 secondes de la sirène finale ! Dans cette partie,repousse 33 lancers. Žilina retrouve la septième place en dominant un adversaire direct, Poprad. Dans un match nettement dominé par les loups, Mucha inscrit un doublé. Nové Zámky poursuit son excellente forme de fin d'année, les taureaux remportent une troisième victoire tonitruante. Cette fois ils écrasent, Nitra champion en titre. Avec 3-0 au premier tiers, la partie était déjà pliée d'entrée. Le score continue d'enfler jusqu'au bout pour un terrible 8-1 ! Rapuzzi réalise le tour du chapeau et compte 4 points, Ritchie et Thomas marquent trois points. NZ reste dernier à 8 points de la sortie du tunnel, mais la dynamique est excellente.



Classement : HC Košice : 64 pts HK Spišská Nová Ves : 60 pts HK Nitra : 53 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 55 pts HC Slovan Bratislava : 54 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 46 pts DOXXbet Vlci Žilina : 44 pts HK Poprad : 41 pts HK Dukla Trenčín : 37 pts HKM Zvolen : 36 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 33 pts HC Nové Zámky : 25 pts











