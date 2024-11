Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Choc en haut Les béliers dominent le leader et se rapprochent du premier rang. Nitra suit. Michalovce et Junca se replacent, en bas Trenčín grimpe suivit par Zvolen et le HK32 Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 29/11/2024 à 20:57 Tweeter Michalovce - Bratislava : 4-2

Spišská Nová Ves - Trenčín : 1-3

Košice - Banská Bystrica : 2-3

Liptovský Mikuláš - Poprad : 3-0

Nitra - Žilina : 3-1

Nové Zámky - Zvolen : 4-5 ap



hc05.sk Banská Bystrica l'emporte à Košice dans un duel au sommet

Banská Bystrica s'est imposé avec brio chez le leader, Košice. Les métallurgistes ont mené par deux fois mais les béliers ont égalisé à chaque reprise. Le leader a pourtant dominé sans partage le dernier tiers mais c'est bien BB qui marque et l'emporte et qui revient à quatre point de son adversaire du jour.

Nitra s'éloigne à la troisième place avec un bon succès conte les Vlci avec notamment deux points de Camara et Ritchie. Michalovce se relance en remportant un duel clé contre le Slovan, adversaire direct. Junca bloque 27 lancers. Les renards ont mené la danse tout le match avec notamment un doublé de Krastenbergs. Ils grimpent au cinquième rang. Trenčín poursuit son excellente forme et sa remontée en s'emparant de la neuvième place après un succès convaincant contre Spišská Nová Ves qui poursuit sa descente aux enfers. Une victoire en fin de partie pour le Dukla qui passe devant à moins de cinq minutes de la sirène par Bezúch.

Zvolen s'impose laborieusement à Nové Zámky dans un match à rebondissements. Les taureaux menaient 3-1 à la mi-match mais s'est effondré et s'est retrouvé mené 4-3 en dernière période. Un dernier effort leur permet d'égaliser et de disputer une prolongation. Estephan donne la victoire au HKM.

Liptovský Mikuláš continue de s'éloigner de la zone rouge avec une victoire nette contre Poprad grâce à un doublé de Tkáč et un blanchissage de Fitzpatrick.

Classement : HC Košice : 51 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 47 pts HK Nitra : 45 pts HK Spišská Nová Ves : 42 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 38 pts HK Poprad : 38 pts HC Slovan Bratislava : 35 pts DOXXbet Vlci Žilina : 31 pts HK Dukla Trenčín : 30 pts HKM Zvolen : 29 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 26 pts HC Nové Zámky : 14 pts











