Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Début de playoff serré Nitra et Michalovce démarrent les playoffs par une courte victoire Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 09/03/2023 à 13:13 Tweeter Nitra : 1-2

Michalovce - Trenčín : 2-1



Photographe : TomᚠCincon pour hkpoprad.sk Poprad échoue sur Kašík et Nitra au match 1

Petits scores pour débuter les huitièmes de finale des playoffs en extraliga slovaque. Poprad -: 1-2- Trenčín : 2-1Petits scores pour débuter les huitièmes de finale des playoffs en extraliga slovaque. Michalovce démarre par une victoire serrée mais précieuse à domicile contre le Dukla. La partie a été serrée tout le long. Un rapide premier powerplay permet à Bjalončík l'ancien niçois d'ouvrir la marque. Les visiteurs mitraillent mais ne peuvent revenir. Un powerplay au début du deuxième vingt voit les militaires égaliser. Paločo en powerplay encore une fois redonne l'avantage aux renards. Ils résistent bien au retour de leur adversaire au dernier tiers. Trenčín devra espérer égaliser dès ce soir toujours en déplacement sous peine d'être dos au ravin. Pourtant à domicile, Poprad est passé complètement à travers son premier match en s'inclinant face à Nitra qui s'est qualifié d'extrême justesse mais qui prend les commandes dans la série. Très nettement dominateurs au premier tiers, les locaux ouvrent la marque par Lechtchenko. Ils continuent de presser mais se font rejoindre en fin de deuxième vingt sur une infériorité. Malmené au dernier tiers, le Corgoň résiste et à moins de deux minutes du terme, Elmer donne la victoire. Les chamois devront rebondir dès ce soir, toujours à domicile.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Libor Kašík (HK Nitra)

** : Matúš Paločko (HK Nitra)

* : Jake Elmer (HK Nitra)







© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur