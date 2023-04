Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Dos à dos Michalovce égalise dans la demi-finale en remportant nettement le match 4 Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 06/04/2023 à 12:00 Tweeter Photographe : TomᚠFeigl pour hkduklamichalovce.sk Michalovce égalise la série en remportant le match 4

Michalovce - Košice : 4-1 (2-2) - Košice : 4-1 (2-2)

Michalovce remporte un deuxième match consécutif à domicile et égalise la série qui l'oppose à Košice en demi-finale des playoffs. Le match a été bien maîtrisé pour les renards et Buc s'offre un doublé.

La série repart à Košice samedi pour le cinquième match.



