Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Du mouvement sur le podium Spišská Nová Ves et Banská Bystrica remontent en haut de tableau toujours derrière Košice. Žilina revient 8e, en bas Trenčín et Liptovský Mikuláš assurent Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 08/12/2024 à 20:07 Košice : 2-5

Banská Bystrica - Nové Zámky : 4-3 ap

Liptovský Mikuláš - Nitra : 6-0

Trenčín - Michalovce : 4-1

Žilina - Bratislava : 3-2 ap

Zvolen - Spišská Nová Ves : 2-4



TASR/Profimedia Spišská Nová Ves remonte au 2e rang après avoir battu Zvolen Poprad -: 2-5- Nové Zámky : 4-3 ap- Nitra : 6-0- Michalovce : 4-1- Bratislava : 3-2 apZvolen -: 2-4 Spišská Nová Ves reprend la deuxième place du classement général avec une victoire à Zvolen. Un succès qui s'est dessiné en fin de partie, Vandas donne l'avantage à moins de cinq minutes du terme avant un but en cage vide. Košice assure sa première place avec une large victoire à Poprad. Dans cette confortable victoire des métallurgistes, Mikúš et Petráš inscrivent deux points chacun. Banská Bystrica remonte sur le podium avec un succès compliqué contre Nové Zámky qui prend un nouveau bon point mais qui voit la sortie du tunnel s'éloigner encore. Šoltés donne la victoire aux béliers en prolongation, eux qui ont été mené 2-0 mais qui avaient renversé la tendance au tiers médiant avant d'être rejoints.

Žilina remonte au huitième rang avec un succès en prolongation face à Bratislava. Les loups menaient pourtant 2-0 après un tiers avec des buts de Wałęga et Avtsin. Le Slovan réduit l'écart au dernier vingt. Takáč arrache l'égalisation à la dernière seconde de jeu ! Sonné les Vlci parviennent à se reprendre en prolongation et Kolenič donne la victoire .

Le bas de tableau maintient un rythme infernal et réduit l'écart à toute allure. Trenčín domine Michalovce dans le derby de l'armée. Pourtant les coéquipiers de Junca (20 arrêts) auront mitraillé en vain toute la rencontre. Ahl s'offre un nouveau doublé.

Liptovský Mikuláš s'éloigne de la zone rouge et humilie Nitra méconnaissable dans cette rencontre. Un terrible 4-0 au tiers médiant alourdit encore au dernier tiers envoie au tapis le champion en titre. Surák blanchit avec 34 arrêts. Vojtech marque deux buts.



Classement : HC Košice : 57 pts HK Spišská Nová Ves : 51 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 49 pts HK Nitra : 48 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 43 pts HC Slovan Bratislava : 42 pts HK Poprad : 37 pts DOXXbet Vlci Žilina : 36 pts HKM Zvolen : 35 pts HK Dukla Trenčín : 33 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 32 pts HC Nové Zámky : 16 pts











