Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Duel au sommet Spišská Nová Ves gagne le duel au sommet, Nitra suit. Žilina prend la 5e place, Banská Bystrica et Zvolen regagnent. En bas, Liptovský Mikuláš continue d'assurer Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 10/01/2025 ŕ 20:57 Tweeter Spišská Nová Ves - Košice : 3-2

Liptovský Mikuláš - Michalovce : 5-3

Nitra - Nové Zámky : 4-0

Poprad - Žilina : 0-4

Trenčín - Banská Bystrica : 3-4 ap

Zvolen - Bratislava : 5-4 TAB



TASR Spišská Nová Ves remporte le choc contre Košice

Spišská Nová Ves remporte le choc des titans contre Košice et revient à deux longueurs de la première place de son adversaire du jour. Les visiteurs démarrent à fond et mènent 2-0 après un tiers. En toute fin de deuxième vingt, Meireles et Valach marquent coup sur coup pour égaliser. Ford donne un avantage décisif à SNV en powerplay au début de la dernière période.

Nitra surclasse Nové Zámky pour signer une deuxième victoire de rang. Kašík blanchit avec 35 arrêts. Nemec compte trois points dans la victoire du champion en titre.

Sixième victoire consécutive pour Žilina qui corrige Poprad devant ses partisans. Mucha et Fejes inscrivent deux points tandis qu'avec 23 arrêts, Košarišťan blanchit. Les loups grimpent au cinquième rang.

Banská Bystrica s'impose difficilement sur la glace du Dukla. Les béliers ont nettement dominé le match mais les locaux s'accrochent et poussent leur adversaire en prolongation. Boucher donne la victoire aux visiteurs.

Zvolen remonte au huitième rang avec une victoire aux tirs au but grâce à Hecl contre le Slovan. Les chevaliers menaient 4-2 mais un doublé d'Ortega permet à Bratislava de sauver un point malgré une deuxième défaite de suite.

Classement : HC Košice : 69 pts HK Spišská Nová Ves : 67 pts HC Slovan Bratislava : 63 pts HK Nitra : 61 pts DOXXbet Vlci Žilina : 58 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 58 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 50 pts HKM Zvolen : 49 pts HK Poprad : 49 pts HK Dukla Trenčín : 47 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 43 pts HC Nové Zámky : 28 pts











