hkmzvolen.sk Zvolen remporte le match 2 en prolongation et égalise - Spišská Nová Ves : 2-1 ap (1-1) Spišská Nová Ves large vainqueur surprise du premier match des demi-finales tentait le coup double à Zvolen, mais les locaux ne comptaient pas se laisser faire.

Le premier tiers se joue sur un rythme endiablé mais reste sans but malgré trois powerplays par équipe. Les lynx haussent le ton au tiers médiant et se montrent très entreprenants. Logiquement ils ouvrent la marque grâce à Beaudry. Les chevaliers inversent la tendance au dernier vingt, ils dominent le jeu et leur pressing finit par payer. Hain égalise à la mi-période. Les équipes ne peuvent se départager et il faut donc disputer une prolongation.

Malgré une bonne domination de Zvolen le score ne bouge pas et après vingt minutes sans but on a donc recours à des tirs au but. Côté local c'est le festival, Zuzin, Bondra et Hecl marquent côté chevalier tandis que pour les lynx seul Majdan trouve la faille.

Victoire de Zvolen aux tirs au but dans ce match 2 qui égalise donc la demi-finale avant deux matchs à Spišská Nová Ves, jeudi et vendredi.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Adam Trenčan

** : Marcel Melicherčík

* : Radovan Bondra











