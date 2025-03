Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Egalisations Zvolen et Košice remportent le match 2 et égalisent leur série Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 20/03/2025 à 20:46 Tweeter Zvolen : 0-3 (1-1)

Košice - Trenčín : 2-1 ap (1-1)



TASR Košice remporte le match 2 et égalise contre le Dukla

Košice remporte en prolongation le match 2 contre le Dukla sur un but de Chovan en powerplay dans la prolongation. Dans une partie équilibrée, Ferenc ouvre le score pour les locaux en fin de deuxième période. Maruna égalise dans la dernière période avant d'être obligé de disputer du temps supplémentaire. Spišská Nová Ves -: 0-3 (1-1)- Trenčín : 2-1 ap (1-1)remporte en prolongation le match 2 contre lesur un but deen powerplay dans laprolongation. Dans une partie équilibrée,ouvre le score pour les locaux en fin de deuxième période. Maruna égalise dans la dernière période avant d'être obligé de disputer du temps supplémentaire. Spišská Nová Ves malmené au match 1 mais vainqueur en prolongation a subit logiquement la loi de Zvolen au match 2 qui égalise de fort belle manière. Un bon premier tiers permet aux chevaliers de mener 2-0. Dans un deuxième tiers morose, le score ne bouge pas malgré une légère domination des visiteurs. Le match s'anime un peu en dernière période, le HKM assure définitivement sa victoire avec un troisième but en cage vide. Kantor blanchit avec 18 arrêts. © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











