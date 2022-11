HC Košice - Slovan Bratislava : 3-1 (0-0, 1-1, 2-0)



hockeyslovakia.sk Košice domine Bratislava pour une 3e victoire consécutive - Slovan Bratislava : 3-1 (0-0, 1-1, 2-0) Un match en retard de la 2ème journée se jouait sur les bords de la rivière Hornád. Košice qui reste sur deux victoires de suite et est dans une forme olympique reçoit le Slovan qui vient de récupérer la première place à l'issue de la journée de dimanche.

La partie démarre bien pour les locaux qui pressent sur la cage parfaitement défendue par Coreau. Les locaux surdominent le début de match mais sans parvenir à ouvrir les compteurs tant le portier canadien s'illustre. La défense de la capitale plie mais épaule son gardien de son mieux pour tenir le score vierge. Un powerplay permet aux Métallurgistes d'accroître encore leur pressing sur la cage visiteuse mais toujours en vain, la porte reste close.

Le rythme baisse au tiers médiant, le Slovan est beaucoup pénalisé. Une première suppériorité numérique ne donne rien côté local, le slap de Slovák est bien bloqué par Coreau.

Finalement sur le deuxième powerplay de la période, le verrou saute. Jaaskelainen dans le cercle gauche envoie un missile dans le but bratislavien (1-0).

Joie de courte durée pour le public cassovien, le Slovan repart dans l'autre sens et pose son jeu. Sersen en retrait en fond de zone lance puissamment vers un coéquipier mais le puck est dévié par le corps d'un défenseur local, Ferenc, dans son propre but (1-1).

Les Aigles malmenés depuis le début du match reviennent dans le coup et s'offrent de bonnes occasions, comme Harris ou Maier que Riečický repousse bien. Les locaux sont pénalisés, mais Chovan parvient à partir seul en break, Coreau repousse.

Le match se tend entre les deux rivaux au dernier tiers et les empoignades se multiplient. En powerplay, Košice reprend les devants. Campbell au premier poteau glisse une passe de l'autre côté pour Chovan qui pousse dans l'angle grand ouvert (2-1).

Le Slovan repart au feu et Pecararo seul devant la cage bute sur le portier local. L'Américain contourne la cage peu après mais glisse parfaitement en retrait à Takáč qui est dans le cercle opposé, la reprise est immédiate mais Riečický se retourne et s'offre un éblouissant arrêt mitaine.

Košice joue le contre et apporte du danger sans que le gardien canadien ne cède. A 1'24 du terme, Slovák sert dans l'angle opposé Tybor qui fait trembler les filets bratislaviens (3-1).

Bartánus seul devant la cage rate même le but du KO dans la foulée. Le Slovan repart pour les derniers instants, sort son gardien et mitraille mais rien ny fait le score ne bouge plus.

Košice remporte une troisième victoire consécutive et une quatorzième sur ses dix-sept derniers matchs ! Les oranges et noirs tournent comme un haut fourneau et reviennent à un point de la troisième place. Vendredi les métallurgistes recevront les béliers de Banská Bystrica. Bratislava s'incline dans son premier match en retard et ne peut prendre de l'avance au classement sur Nové Zámky qu'ils affronteront justement vendredi. La victoire est impérative pour rester en tête de la Tipos extraliga.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Michal Chovan

** : Dominik Riečický

* : Joona Jääskeläinen



Résumé vidéo (en slovaque) de la rencontre :