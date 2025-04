Košice : 0-5 (2-4)



TASR Košice surclasse Zvolen et rejoint la finale en six manches Zvolen -: 0-5 Zvolen qui a réussit à revenir à une longueur dans la série après avoir été mené 3-0 peut compléter le come-back à domicile contre Košice. Le match démarre très bien pour les visiteurs très impressionnant et qui font sauter la banque deux fois en une minute par Petráš et Bartánus. En fin de période et sur un powerplay, Martel creuse encore l'avance métallurgiste. Dans un deuxième tiers plutôt entre leurs mains, les visiteurs alourdissent encore la marque par Bartánus de nouveau. Sur un powerplay en dernière période, Marek Bartánus complète le tour du chapeau. Avec 30 arrêts, Janus blanchit pour cette sixième et dernière rencontre de la demi-finale.

Košice met fin au suspense et rejoint la finale avec brio, fin de parcours pour Zvolen l'équipe surprise des playoffs qui sort par la grande porte malgré cette nette défaite.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Marek Bartánus

** : Jaroslav Janus

* : Michal Chovan