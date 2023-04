Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Et de deux Košice double la mise dans la finale en remportant le match 2 sur le plus petit des scores Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/04/2023 à 20:32 Tweeter Košice - Zvolen : 1-0 (2-0)



hckosice.sk Riečický blanchit, Košice remporte le match 2 de la finale - Zvolen : 1-0 (2-0) Košice vainqueur difficilement du premier match de la finale de Tipos Extraliga contre Zvolen a remis le couvert au match 2 et double son avance. Les locaux sont un peu plus tranchant dans un premier tiers tendu et fermé. En fin de période, Slovák ouvre la marque pour les noirs et oranges. Au deuxième tiers, le HKM domine nettement la partie et tente de revenir en vain face à Riečický qui est impérial. Trop pénalisés dans le dernier tiers, les chevaliers ne parviennent pas à égaliser. Le portier de Košice ne cédera rien jusqu'à la sirène finale et blanchit avec 25 arrêts. Une victoire encore serrée pour les métallurgistes mais ceux-ci doublent la mise dans la finale et démarrent de la meilleure façon possible. Mené 2-0, Zvolen ramène la série à domicile pour les deux prochains matchs, qui auront lui jeudi et vendredi, l'occasion lui sera donné de renverser la série.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Dominik Riečický

** : Marek Slovák

*** : Dominik Riečický

** : Marek Slovák

* : Adam Trenčan











