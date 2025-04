Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Et de deux Deuxième victoire pour Košice en demi-finale Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 03/04/2025 à 20:54 Tweeter Košice - Zvolen : 3-2 (2-0)



TASR Košice remporte le deuxième match de la série - Zvolen : 3-2 (2-0) Vainqueur au premier match à domicile, Košice cherche à doubler la mise dans la série qui l'oppose à la surprenante équipe de Zvolen. Il ne fallait pas arriver en retard à la patinoire, dès la première minute Lamper ouvre le score en faveur des locaux (1-0).

Malgré une large domination des locaux, le score ne bouge pas, le HKM tient bon et parvient même à égaliser grâce à Halbert (1-1).

Le jeu reste agréable et disputé, même si encore une fois les métallurgistes sont plus dangereux que leur adversaire. Profitant d'un double powerplay dès la reprise, Pollock redonne l'avantage aux locaux (2-1).

Zvolen subit mais tient bon et profite de ses quelques tentatives pour maintenir la pression. Sur un jeu de puissance, l'inévitable Hecl égalise pour son septième but et onzième point des séries (2-2).

Les visiteurs ne savourent pas longtemps cette deuxième égalisation du match, quelques minutes plus tard, Chovan remet Košice devant (3-2).

Les métallurgistes tiennent leur avance dans le dernier tiers et maintiennent leur avance jusqu'au bout. Deuxième victoire en deux matchs pour Košice encore plus convaincant que la veille. Zvolen disputera les deux prochains matchs de la série à domicile pour espérer renverser la tendance.

