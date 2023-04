Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Finalement logique Zvolen parvient à remporter le match 7 à domicile et se qualifie pour la finale Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 13/04/2023 à 21:13 Tweeter Zvolen - Spišská Nová Ves : 3-2 (4-3)



Photographe : Ján Krošlák pour TASR Zvolen remporte le match 7 et rejoint la finale - Spišská Nová Ves : 3-2 Zvolen qui a réussit à pousser à la tenue d'un septième match à domicile doit le remporter pour rejoindre la finale. Mais Spišská Nová Ves ne veut pas se laisser faire.

La partie démarrent fort, les deux équipes offrent un excellent rythme et un gros niveau. Finalement en toute fin de première période, Jedlička ouvre le score pour les locaux. Profitant d'un powerplay dès la reprise, Nellis égalise. Les deux équipes se neutralisent sur un très bon rythme mais Huntebrinker parvient à remettre le HKM devant. Au dernier tiers les lynx charbonnent pour revenir et finalement, Kerbashian parvient à égaliser. Les chevaliers surdominent la fin de partie, en break ils obtiennent un tir de pénalité. Zuzin parvient à le convertir à 6 minutes du terme. Zvolen ferme ensuite sa porte et contient l'assaut de Spišská Nová Ves qui malgré ses efforts et la sortie de son gardien ne parvient pas à égaliser une troisième fois.

Zvolen remporte le septième match et se qualifie pour la finale face à Košice, une qualification finalement logique mais pas simple pour les chevaliers. Les lynx quittent la compétition tête haute après d'excellents playoffs.











