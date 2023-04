Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Hiérarchie respectée Košice remporte le premier match des demi-finales logiquement Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 01/04/2023 à 10:54 Tweeter Košice - Michalovce : 3-1 (1-0)



hckosice.sk Košice remporte le premier match des demi-finales - Michalovce : 3-1 (1-0) Pour l'ouverture des demi-finales en extraliga slovaque, Košice leader de la saison régulière n'a pas raté son entrée à domicile. Cependant la partie n'a pas été si aisée face à Michalovce.

Les renards dominent nettement le premier tiers mais Janus virevolte et emopêche l'ouverture du score des visiteurs. Les locaux accélèrent au tiers médiant et c'est à leur tour de faire le jeu, sans plus de succès à leur tour. En toute fin de période, Košice est pénalisé. L'occasion est trop belle et Pereskokov ouvre le score en powerplay à 25 secondes de la deuxième sirène d'un solide one-timer depuis le cercle droit.

Košice redémarre le dernier tiers de belle manière et un coup de canon de Breton depuis la bleue permet aux locaux d'égaliser. La période est équilibrée et chaque équipe à ses chances. Pollock tente sa chance depuis le slot, le palet rate le cadre rebondit sur la bande et revient au second poteau où Fejes le propulse au fond pour donner l'avantage aux locaux dans un grondement de tonnerre. En fin de partie, Fejes part seul en contre à toute allure et gagne son duel contre Škorvánek pour doubler l'avance locale.

Michalovce tente bien de revenir à hauteur dans les derniers instants avec un bon pressing mais Janus repousse les tentatives jusqu'au bout.

Košice remporte avec confiance ce premier match de la demi-finale, dès ce soir les deux équipes croisent de nouveau le fer, toujours chez le leader.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Hunter Fejes

** : Brett Pollock

