Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Home sweet home Michalovce s'impose à domicile dans le match 5 et se qualifie pour les quarts de finale Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 14/03/2023 à 21:01 Tweeter Photographe : TomᚠFeigl pour hkduklamichalovce.sk Michalovce se qualifie pour les quarts de finale



Michalovce - Trenčín : 2-1 (3-2) - Trenčín : 2-1 (3-2)

Michalovce s'impose sur le fil à domicile face au Dukla dans un match 5 serré et équilibré. Une troisième victoire dans la série qui suffit aux renards pour se qualifier pour les quarts de finale des playoffs. Michalovce y retrouvera le Slovan Bratislava, champion en titre et second du championnat. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo