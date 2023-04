Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Incroyable lancée Michalovce remporte un troisième match de suite et se retrouve aux portes de la finale slovaque Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 09/04/2023 à 08:30 Tweeter Michalovce : 1-2 ap (2-3)



hckosice.sk Michalovce remporte le match 5 à Košice Košice -: 1-2 ap (2-3) Michalovce mené 2-0 dans la série a remporté les trois matchs suivants et se retrouve à une victoire de la finale. Ce succès au match 5 est capital car les renards peuvent conclure devant leurs partisans dès lundi. Après avoir éliminé le champion en titre, ils pourraient sortir le leader, incroyable ! Košice se retrouve dans une situation délicate et semble l'ombre d'elle même. Pourtant les métallurgistes ont surdominé tout le match avec la bagatelle de 53 tirs ! Mais Škorvánek en a repoussé 52. A égalité après soixante minutes il a fallu disputer une prolongation, puis une seconde pour connaître le nom du vainqueur de ce match capital. Finalement Zabusovs délivre Michalovce après plus de 98 minutes de jeu !

La demi-finale revient au bords du lac Zlemplinská Širava où Košice n'a jamais gagné dans la série mais où le leader devra le faire sous peine de se retrouver en vacances.











