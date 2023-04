Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Inespéré Spišská Nová Ves s'impose au match 5 en ayant été dominé toute la rencontre Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 09/04/2023 à 23:00 Tweeter hkmzvolen.sk Spišská Nová Ves remporte le match 5 à Zvolen

Zvolen - Spišská Nová Ves : 5-6 (2-3) Zvolen -: 5-6 (2-3)

Victoire très importante de Spišská Nová Ves à Zvolen dans ce match 5. Les lynx prennent l'avantage dans la série avant un sixième match à domicile qui peut les envoyer en finale. Malgré une domination sans partage des locaux, les lynx mènent 4-1 au deuxième tiers. Le HKM marque à quatre reprises et parvient à passer devant à cinq minutes de la fin dans une ambiance de feu. Un doublé de Nellis, qui complète le tour du chapeau, dans les derniers instants permet une victoire inespérée et si importante à Spišská Nová Ves qui espère conclure mardi devant ses partisans. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











