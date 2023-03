Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Inséparables Spišská Nová Ves égalise dans la série et pousse à la tenue d'un septième match décisif Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/03/2023 à 10:35 Tweeter Spišská Nová Ves - Banská Bystrica : 4-2 (3-3)



TASR Majdan avec son doublé sauve Spišská Nová Ves - Banská Bystrica : 4-2 (3-3) Spišská Nová Ves reçoit dans ce match 6 capital qu'elle doit remporter sous peine d'élimination. Le HC ‘05 peut rejoindre les demis dès ce soir. Majdan ouvre rapidement la marque pour les locaux sur un powerplay. Joie de courte durée, les béliers égalisent après à peine deux minutes grâce à Bačík. Les visiteurs dominent la fin du tiers mais le score en reste là. Les lynx haussent le ton dans la période médiane, en vain la porte reste close. En début du dernier tiers, Majdan remet le couvert et permet aux locaux de repasser devant. Alors que Spišská Nová Ves subit un 2+2 à 4 minutes du terme, les béliers sortent leur gardien pour revenir mais Ulander en profite pour doubler la mise en cage vide. BB reste sans gardien et pousse encore mais encaisse un deuxième but en cage vide encore d'Ulander. Cette fois c'est cuit pour Banská Bystrica mais pour autant elle ne baisse pas les bras et à 30 secondes du terme, Gabor réduit l'écart. Le gardien visiteur ressort, mais il ne reste plus de temps pour recoller.

Spišská Nová Ves l'emporte à domicile et égalise pour la troisième fois dans la série. Les deux équipes se départageront sur un match 7. Il aura lieu lundi à Banská Bystrica.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Juraj Majdan

** : Elias Ulander

