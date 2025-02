Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Junca et Michalovce triomphent Michalovce continue de remonter, Poprad suit. Spišská Nová Ves recolle au sommet, Nitra reste troisième. En bas, Zvolen prends un peu d'air Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 02/02/2025 à 20:37 Tweeter Poprad - Liptovský Mikuláš : 3-0

Bratislava - Michalovce : 2-3

Trenčín - Spišská Nová Ves : 3-4

Zvolen - Nové Zámky : 4-3 TAB

Žilina - Nitra : 1-5



TASR Junca et Michalovce s'imposent à Bratislava - Liptovský Mikuláš : 3-0Bratislava -: 2-3Trenčín -: 3-4- Nové Zámky : 4-3 TABŽilina -: 1-5 Le Dukla Ingema remporte sa troisième victoire consécutive en s'imposant à Bratislava. Menés 3-0 après deux tiers, le Slovan marque deux buts en fin de match mais qui ne le sauveront pas. Junca repousse 33 lancers. Spišská Nová Ves recolle à la tête du championnat avec un succès étriqué sur la glace de Trenčín. Les lynx mènent 3-1 après un tiers avec un doublé de Meireles. Profitant de powerplays, le Dukla se rapproche au tiers médiant puis d'égaliser au dernier. Mais à moins de cinq minutes du terme, Meireles complète le tour du chapeau et donne la victoire. Nitra confirme sur le podium en s'imposant triomphalement à Žilina qui subit une troisième déroute consécutive. Jackson compte deux points dans cette victoire.

Poprad confirme sa bonne forme de l'hiver avec un net succès contre le HK32. Après à peine 31 secondes de jeu, Cracknell ouvre le score. Nauš double la mise après 5 minutes de jeu. Les chamois dominent le restent de la rencontre avec un dernier but en cage vide. Vay blanchit avec 23 arrêts.

Le HKM a peiné à domicile contre Nové Zámky et l'emporte aux tirs au but. Les taureaux ont mené deux fois dans la partie mais Zvolen parvient à revenir à chaque fois avant de remporter la séance de fusillade. Cela lui permet de s'éloigner du fond du trou.



Classement : HC Košice : 85 pts HK Spišská Nová Ves : 85 pts HK Nitra : 78 pts HC Slovan Bratislava : 75 pts DOXXbet Vlci Žilina : 73 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 69 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 66 pts HK Poprad : 65 pts HK Dukla Trenčín : 64 pts HKM Zvolen : 57 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 55 pts HC Nové Zámky : 29 pts











