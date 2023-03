Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : La douceur du foyer Nitra l'emporte à domicile pour la première fois des quarts. A domicile également, Michalovce gagne et prends les devants dans la série Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 22/03/2023 à 11:06 Tweeter Nitra - Košice : 5-2 (1-2)

Michalovce - Bratislava : 3-2 ap (2-1)



hockeynitra.com Nitra remporte le match 3 contre Košice - Košice : 5-2 (1-2)- Bratislava : 3-2 ap (2-1) Nitra s'impose nettement dans le match 3 à domicile contre Košice mais une victoire en trompe l'oeil qui s'est décidé en toute fin de rencontre. Les locaux ouvrent la marque en powerplay avant que les métallurgistes ne marquent deux buts coup sur coup pour mener avant la première sirène. En toute fin de tiers médiant, Green égalise. Košice s'effondre dans les cinq dernières minutes en encaissant trois buts dans cette période. Baláž, Elmer et Tvrdoň terminent à deux points. Nitra respire à domicile et réduit l'écart dans la série.

Michalovce qui a remporté le match 2 à Bratislava, remet la gomme à domicile et prend les devants dans la série qui l'oppose au champion en titre. Paločko et Glazkov permettent aux locaux de mener 2-0 après deux tiers malgré une surdomination du Slovan. Au dernier tiers les efforts des visiteurs payent enfin, ils marquent à deux reprises et égalisent la rencontre. En prolongation, sur une confusion devant la cage l'arbitre accorde un tir de pénalité discutable. Pereskokov le convertit et offre une victoire hold-up aux renards. Leur gadien, Škorvánek, aura repoussé la bagatelle de 52 lancers !



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jozef Balហ(HK Nitra)

** : Vadim Pereskokov (HK Dukla Ingema Michalovce)

* : Stanislav Škorvánek (HK Dukla Ingema Michalovce) © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo