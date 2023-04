Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : La loi du leader Košice surclasse Michalovce au match 2 et double son avance en demi-finale Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 02/04/2023 à 10:52 Tweeter Košice - Michalovce : 2-0 (2-0)



hckosice.sk Košice remporte le 2e match contre Michalovce - Michalovce : 2-0 (2-0) Vainqueur du match 1 dans un solide dernier tiers, Košice espérait doubler son avance à domicile. Michalovce invité surprise des demi-finales allait essayer d'égaliser.

Les métallurgistes dominent nettement un premier tiers houleux marqué par de nombreuses pénalités de part et d'autres, mais sans parvenir à ouvrir la marque. Dès la reprise du deuxième vingt, les efforts locaux payent enfin et Jokeľ débloque le compteur salué par le public. Le match reste clairement entre les crosses de Košice qui fait le jeu face à un adversaire en grande difficulté. Pour autant le score en reste là malgré les nombreuses opportunités, notamment en powerplay.

Le dernier tiers est plus équilibré mais le rythme baisse assez nettement. Les locaux gèrent leur avance tandis que les visiteurs ne peuvent revenir au score. Finalement Lamper double la mise en cage vide en fin de partie. Janus blanchit avec 19 arrêts.

Košice double son avance dans la série et mène désormais 2-0 avant de se déplacer à Michalovce pour les deux prochaines rencontres.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Jaroslav Janus

** : Oliver Jokeľ

