Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : La mâchoire du loup Les loups de Žilina égalisent la série Source : Média Sports Loisirs Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 06/04/2025 à 00:31

Žilina : 2-4 (1-1)



hknitra.sk Žilina égalise la série en remportant le match 2 à Nitra Nitra -: 2-4 (1-1) Après un premier succès serré, Nitra tente de doubler la mise devant ses partisans. Les Vlci doivent essayer d'égaliser pour reprendre confiance.

Malgré une domination locale au premier tiers, Avtsin donne l'avantage aux loups. Sur un powerplay, ce même Avtsin double la mise. Le champion en titre boit la tasse dans ce tiers médiant. Mucha creuse l'écart avant que Fejes lancé en break ne prenne le meilleur sur le défenseur et vienne fusiller le gardien finlandais pour porter le score à 4-0.

Nitra reprend ses efforts au dernier tiers alors que son adversaire a déjà replié les gaules. Bubela et Jackson marquent tous deux à 17 secondes d'intervalle pour rapprocher le score. Žilina resserre les rangs et tient son avance jusqu'au bout pour égaliser la série avant deux matchs devant son incroyable public.











