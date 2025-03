Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : La première Poprad remporte son premier match de la série, Žilina cartonne et reprend les devants Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 21/03/2025 à 21:03 Tweeter Žilina : 2-5 (1-2)

Poprad - Nitra : 6-5 ap (1-2)



Poprad déjoue Nitra pour la première fois de la série

Banská Bystrica - Žilina : 2-5 (1-2)
Poprad - Nitra : 6-5 ap (1-2)

Poprad après deux défaites à Nitra, remporte enfin son premier succès des playoffs devant ses partisans. Dans un premier tiers offensif, les deux équipes marquent deux fois, un doublé de Passolt chez le champion en titre. Le Corgoň accélère au tiers médiant, Čederle lui redonne l'avantage. Passolt complète le hat trick en powerplay. Les chamois s'accrochent mais Nitra termine le deuxième vingt à une longueur devant son adversaire, pas assez pour tenir jusqu'au bout. Poprad force le verrou et Bourque égalise logiquement. Il faut donc disputer une prolongation comme au dernier match, au bout de deux minutes de jeu, Bjalončík donne la victoire à Poprad.

Žilina humilié à domicile au match 2 s'est repris avec une nette victoire remportée à Banská Bystrica pour reprendre les devants dans la série. Les loups mitraillent tout le premier tiers un adversaire complètement désemparé. Mucha et Ranford donnent une double avance aux visiteurs après vingt minutes. Au tiers médiant l'écart se maintient car les deux équipes se neutralisent avec un but chacune. Les Vlci creusent leur avance à cinq minutes du terme par Galamboš mais les béliers se rapprochent en powerplay avant qu'un but en cage vide ne scelle définitivement la victoire de Žilina.











