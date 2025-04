Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : La puissance du champion Nitra assomme le troisième match de la demi-finale est n'est plus qu'à un succès de la qualification Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 09/04/2025 à 22:23 Tweeter Photographe : Daniel Stehlík / TASR Nitra l'emporte à Žilina

Žilina - Nitra : 2-6 (1-3) Žilina -: 2-6 (1-3)

Nitra vainqueur in extremis du match 3, doit défendre son avance à l'extérieur. Pour Žilina il faut triompher devant son incroyable public pour égaliser de nouveau. Le champion en titre a frappé fort et s'imposer largement à l'extérieur, scénario idéal car il pourrait conclure à domicile vendredi. Čederle inscrit un doublé dans cette victoire.

