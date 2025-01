Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : La remontée continue Banská Bystrica poursuit sa remontée au classement mais reste derrière le Slovan et Spišská Nová Ves également vainqueurs. Au milieu de tableau, Michalovce et Trenčín l'emportent Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 19/01/2025 à 19:30 Tweeter Bratislava - Liptovský Mikuláš : 4-2

Banská Bystrica - Poprad : 2-1 ap

Michalovce - Zvolen : 5-4 ap

Nitra - Spišská Nová Ves : 1-4

Trenčín - Žilina : 3-2 ap



TASR Banská Bystrica défait Poprad au bout du suspense

Banská Bystrica s'impose en prolongaiton sur un but de Chicoine contre Poprad. Les chamois ont arraché l'égalisation en toute fin de match grâce à Suchý. Cette victoire permet aux béliers de remonter à la cinquième place du classement général.

Spišská Nová Ves s'impose assez nettement à Nitra pour conforter leur deuxième place grâce à un match phénoménal de Kestner auteur de quatre points.

Le Slovan s'impose de justesse contre Liptovský Mikuláš. Mené au dernier tiers, les locaux parviennent à égaliser et passent devant à 3'14 du terme, un dernier but en cage vide assure la victoire de Bratislava. - Liptovský Mikuláš : 4-2- Poprad : 2-1 ap- Zvolen : 5-4 apNitra -: 1-4- Žilina : 3-2 aps'impose en prolongaiton sur un but decontre. Les chamois ont arraché l'égalisation en toute fin de match grâce à. Cette victoire permet aux béliers de remonter à la cinquième place du classement général.s'impose assez nettement àpour conforter leur deuxième place grâce à un match phénoménal deauteur de quatre points.Les'impose de justesse contre. Mené au dernier tiers, les locaux parviennent à égaliser et passent devant à 3'14 du terme, un dernier but en cage vide assure la victoire de Bratislava. Takáč compte trois points dans la victoire du club de la capitale.

Michalovce s'impose laborieusement à domicile contre le HKM. Les chevaliers mène rapidement 2-0 mais un doublé de Krastenbergs remet les locaux à égalité. Les renards forcent et prennent à leur tour deux longueurs d'avance, mais ils se font rejoindre et égaliser à 1'04 de la terme par Hecl qui marque son deuxième but du match. En prolongation, le Letton Krastenbergs donne la victoire pour un hat trick.

Fin de série pour les Vlci qui s'inclinent en prolongation sur la glace de Trenčín sur un penalty de Stapley. Pourtant les loups ont largement dominé le match mais n'ont pas réussi à tenir leur avance jusqu'au bout avant une faute mortelle en prolongation.





Classement : HC Košice : 77 pts HK Spišská Nová Ves : 73 pts HC Slovan Bratislava : 69 pts HK Nitra : 67 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 66 pts DOXXbet Vlci Žilina : 65 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 56 pts HK Dukla Trenčín : 55 pts HK Poprad : 51 pts HKM Zvolen : 50 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 45 pts HC Nové Zámky : 28 pts











