Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Le bas est en haut Les clubs du bas de tableau, Prešov, Nitra, Liptovský Mikuláš dominent ceux du haut de tableau, idem avec ceux du milieu Poprad et Banská Bystrica Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 21/01/2023 à 10:16

Trenčín - Bratislava : 3-5

Michalovce - Liptovský Mikuláš : 0-1

Zvolen - Nitra : 2-4

Poprad - Košice : 4-2

Nové Zámky - Banská Bystrica : 1-3

Prešov - Spišská Nová Ves : 4-3 ap



hkmzvolen.sk Nitra remporte une belle victoire chez le leader Zvolen Les clubs du bas de tableau ont assurés en dominant ceux du haut.

Nitra auréolé de son titre européen aligne une troisième victoire d'affilée en championnat en s'offrant la peau du leader Zvolen chez lui avec un doublé de Sýkora.

Prešov remporte un excellent succès contre Spišská Nová Ves mais peut se mordre les doigts d'avoir laissé filer un point important dans la course au maintien. En effet les chevaux menaient 3-1 à 5 minutes du terme mais un doublé de Laporte dont le dernier dans l'ultime minute de jeu permet aux lynx d'arracher une égalisation inespérée. En prolongation la rose rouge l'emporte tout de même grâce à Gerlach. Prešov reste dernier mais à trois points de la sortie dans une bonne dynamique de deux victoires d'affilée sur des grosses écuries et avec un match de retard.

Troisième victoire consécutive également pour Liptovský Mikuláš qui blanchit Michalovce avec 29 arrêts de Valent. Le MHk32 conserve 8 points d'avance sur son poursuivant et se cale donc bien dans la zone des playoffs.

Banská Bystrica domine le HK Mikron battu pour la quatrième fois d'affilée et reste dans le sillage des places protégées.

Poprad n'est plus qu'à trois points de la sixième place grâce à son bon succès face à Košice avec un doublé de Razgals. Le Slovan est le nouveau leader du championnat avec un bon succès emporté sur la glace de Trenčín.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Frenks Razgals (HK Poprad)

** : Adam Sýkora (HK Nitra)

* : Michal Valent (MHk 32 Liptovský Mikuláš)

Classement : HC Slovan Bratislava : 73 pts HKM Zvolen : 72 pts HC Košice : 63 pts HK Grotto Spišská Nová Ves : 61 pts HC Mikron Nové Zámky : 59 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 57 pts HK Poprad : 54 pts HC '05 Banská Bystrica : 54 pts HK Dukla Trenčín : 48 pts MHk 32 Liptovský Mikuláš : 43 pts HK Nitra : 35 pts HC MV Transport Prešov : 32 pts











