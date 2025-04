Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Le carosse redevenu citrouille ? Zvolen équipe surprise des playoffs, s'incline pour la troisième face à Košice et se retrouve au bord de l'élimination Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 06/04/2025 à 20:31 Tweeter Košice : 1-4 (0-3)



TASR - František Iván Košice remporte un 3e succès contre Zvolen Zvolen -: 1-4 (0-3) Après deux victoires à domicile Košice se déplace à Zvolen pour poursuivre sa forme. L'invité surprise de ses demi-finales, doit l'emporter pour ne pas se retrouver déjà dos au mur.

Košice démarre à fond de train, le premier est nettement dominé. Ferenc ouvre le score à quatre contre quatre. Peu après, son coéquipier sort de prison et Košice se retrouve en powerplay quelques secondes, Krivošík en profite pour doubler la mise.

Au deuxième tiers, Zvolen revient très fort, sous pression, les visiteurs concèdent plusieurs fautes. Sur l'un des powerplays, Beňo rapproche les locaux. Au dernier vingt, les métallurgistes retrouvent des couleurs et mitraillent de nouveau. Petráš redonne deux longueurs d'avance à Košice. Le HKM ne parvient pas à revenir mais sort tout de même son gardien, Lamper en profite pour élargir encore l'écart.

Troisième succès en autant de matchs de demi-finale pour Košice qui n'a plus besoin que d'une seule victoire pour rejoindre la finale. L'équipe surprise des playoffs, Zvolen est en train de voir son charme disparaître et se retrouve face à un mur noir et orange.



© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo