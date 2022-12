Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Le chamois renverse les chevaliers Poprad met fin à la série de victoire de Zvolen qui perd la première place remplacé par le Slovan. Košice et Michalovce progressent au général. Le HC '05 et le Dukla continuent également de gagner Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 23/12/2022 à 10:49 Tweeter Banská Bystrica - Liptovský Mikuláš : 2-1 TAB

Košice - Prešov : 3-2

Spišská Nová Ves - Michalovce : 0-2

Poprad - Zvolen : 2-0

Trenčín - Nové Zámky : 2-0

Bratislava - Nitra : 7-3



Photographe : Lukáš Klimek profosk pour hkpoprad.sk

HKM Zvolen leader de la Tipos Extraliga restait sur sept victoires consécutives mais les chevaliers ont du s'incliner à Poprad et perdent du coup la première place du général. Assez vite, Paterson perd le palet derrière sa cage et s'étale, les locaux parviennent à le récupérer et Mlynarovič lance dans la cage vide. Le jeu est équilibré et de bonne qualité. Au début du deuxième tiers, Zvolen est pénalisé, les Chamois pressent et doublent la mise. Svitana dépose un caviar au deuxième poteau pour Skokan qui n'a plus qu'à pousser dans l'angle ouvert. Zvolen presse pour revenir mais sans succès, Peters blanchit avec 29 arrêts. Poprad maintient sa huitième place mais derrière ca suit fort.

En effet, le Dukla n'est qu'à un point derrière avec une bonne victoire (la troisième de suite) à domicile face à Nové Zámky, battu pour la troisième fois de suite, la seconde sans marquer de but. Du coup les taureaux descendent au cinquième rang. Valach marque deux points tandis que le héros du jour à Trenčín est le portier LaCouvée qui blanchit avec 29 arrêts.

Le Slovan retrouve la première place du classement grâce à un succès logique contre Nitra dernier de la classe, encore battu sévèrement. Harris marque un doublé et trois points, Pecararo, Takáč, Minárik, MacKenzie, Kytnár en marquent tous deux. Bratislava de nouveau en tête à toujours un match en retard sur les autres qui pourrait en plus lui permettre d'élargir son avance.

hockeyslovakia.sk Le hat-trick de Pollock donne la victoire à Košice contre Prešov

Košice a peiné à domicile pour se défaire d'une accrocheuse équipe de Prešov mais remporte une victoire clé qui lui permet de passer troisième avec un match en moins. Au doublé de Pollock répond un doublé de Gerlach et les deux équipes sont à égalité après quarante minutes. Au dernier vingt, Pollock complète le hat-trick pour assurer la victoire des métallurgistes. Les chevaux subissent une nouvelle défaite crève coeur et glissent hors de la zone des playoffs à la onzième place.

Michalovce remporte une victoire importante à Spišská Nová Ves pour s'emparer du quatrième fauteuil. Suja a marqué deux points dont le seul but de la rencontre avant le second en cage vide. Avec 32 arrêts, Škorvánek blanchit.

Banská Bystrica remporte une difficile sixième victoire de suite aux tirs au buts face au MHk32. Les béliers ne sont plus qu'à un point des places protégées. Le point pris permet à Liptovský Mikuláš de remonter dixième dans la zone qualificative pour les séries slovaques.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Brett Pollock (HC Košice)

** : Stanislav Škorvánek (HK Dukla Ingema Michalovce)

* : Connor LaCouvée (HK Dukla Trenčín)

Classement : HC Slovan Bratislava : 55 pts HKM Zvolen : 55 pts HC Košice : 49 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 49 pts HC Mikron Nové Zámky : 47 pts HK Grotto Spišská Nová Ves : 41 pts HC '05 Banská Bystrica : 40 pts HK Poprad : 38 pts HK Dukla Trenčín : 37 pts MHk 32 Liptovský Mikuláš : 25 pts HC MV Transport Prešov : 25 pts HK Nitra : 22 pts











