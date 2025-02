Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Le champion assure Nitra s'impose à Bratislava en match avancé Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 27/02/2025 à 21:05 Tweeter Nitra : 0-2



TASR Nitra s'impose à Bratislava en match avancé Bratislava -: 0-2 Nitra l'emporte dans la capitale chez les Slovan et revient à un point de la deuxième place, avec un match d'avance cependant. Bratislava reste sous la menace des chamois qui pourraient les doubler dès demain.

Après un premier tiers vierge, ce sont les visiteurs qui dominent ouvertement le tiers. Logiquement ils ouvrent la marque en toute fin de deuxième période. Buček amène vite le danger en zone offensive, il dévie parfaitement au second poteau pour Hrnka qui fait trembler les filets.

Le Slovan revient fort en dernière période mais il se casse le bec sur Kašík qui blanchit avec 32 arrêts. Nitra résiste et Lacka assure la victoire en cage vide.

Deuxième victoire consécutive pour le Corgoň sa sixième sur les huit derniers matchs.



Classement : HK Spišská Nová Ves : 98 pts HC Košice : 95 pts HK Nitra : 94 pts DOXXbet Vlci Žilina : 88 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 85 pts HC Slovan Bratislava : 81 pts HK Poprad : 79 pts HK Dukla Trenčín : 75 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 71 pts HKM Zvolen : 67 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 59 pts HC Nové Zámky : 29 pts











