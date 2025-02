Poprad - Bratislava : 4-2

Žilina - Michalovce : 3-2

Liptovský Mikuláš - Spišská Nová Ves : 5-6 TAB

Nitra - Nové Zámky : 13-1

Trenčín - Banská Bystrica : 1-2

Zvolen - Košice : 1-2 TAB



Nitra cartonne à domicile la modeste équipe de Nové Zámky assurée de sa relégation et qui ne fait plus que tourner ses juniors. Hrinka, Jackson, Nemec, Green, Poběžal, Gill, Buček et Descheneau ont tous marqué trois points, record !

Košice a peiné mais s'impose aux tirs au but chez le HKM. Les deux équipes marquent un but chacune au premier tiers et puis plus rien jusqu'à la fusillade remportée par le leader.

Spišská Nová Ves remporte un match fou aux tirs au but à Liptovský Mikuláš. Les locaux mènet 2-0 après un tiers, puis 3-1 après deux. En quatre minutes à l'entame du dernier vingt, les lynx marquent trois buts et renversent complètement le match. Dans la minute qui suit, Gerlach inscrit son second but du match et égalise. Reway redonne l'avantage au HK32 mais Kestner égalise. En fusillade, les visiteurs s'imposent.

Žilina l'emporte devant ses incroyables partisans contre le Dukla Ingema. Un doublé de Fejes permet aux loups de prendre le large. Lukosevicius rapproche les renards à la mi-match. En infériorité, Varga remet les Vlci plus loin au tableau au début de la dernière période. Michalovce réduit encore la marque mais ne parviendra pas à égaliser.

Banská Bystrica suit le rythme avec une quatrième victoire consécutive, cette fois contre le Dukla. Pourtant le club de l'armée a surdominé mais Rabčan a repoussé 40 lancers !

Poprad confirme sa bonne forme du moment avec un succès remporté contre le Slovan. Les deux équipes se neutralisent durant les quarantes premières minutes avec un but chacune au deux premier tiers. Alors qu'on semble se diriger vers une prolongation, Török donne l'avantage aux locaux à 1'24 de la sirène finale. Bratislava s'inquiète et sort son gardien, Calof marque dans la cage vide pour son deuxième point du soir. Poprad conforte sa septième place et revient à deux unités de son adversaire du jour.

