Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Le champion sauvé Nitra remporte le match 5 et sauve sa tête dans la finale Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/04/2025 à 10:03 Tweeter Nitra : 2-4 (3-2)



Jäzva Nitra s'impose dans le match 5 et sauve sa tête Košice -: 2-4 (3-2) Košice vaincu au premier match a ensuite remporté les trois rencontres de suite et se retrouve tout proche du titre. Devant ses partisans, il peut conclure en beauté. Nitra battu sur les trois derniers matchs est dos au mur dans la finale. Le champion en titre n'a plus le choix il lui faut gagner tous les matchs pour conserver sa couronne.

Le premier tiers est équilibré et fermé, pour autant, Nitra fait le boulot. Descheneau ouvre le score au quart d'heure de jeu. En toute fin de période, un tir lointain de Bubela plutôt anodin permet de doubler la mise. Dès la reprise, Archambault réduit le score. Il ne faut que quelques minutes à Gill pour redonner deux longueurs d'avance aux visiteurs. Nitra accélère et prend le contrôle du match, sur un powerplay, Hrnka inscrit le quatrième but. Janus est sorti de sa cage remplacé par Riečický. Košice retrouve du punch au dernier vingt, Pollock réduit l'écart en fin de tiers sur un powerplay. Le pressing final, le temps mort, la sortie du gardien et un powerplay dans les dernières minutes n'y changeront rien, les locaux ne reviendront pas.

Nitra sauve sa peau dans la finale et ramène la série chez elle pour un sixième match toujours décisif. © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











