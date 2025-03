Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Le leader est tombé Zvolen élimine Spišská Nová Ves leader, Košice rejoint également les demis finale Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 28/03/2025 à 20:39 Tweeter Zvolen - Spišská Nová Ves : 3-0 (4-2)

Trenčín - Košice : 2-7 (2-4)



Photographe : Alex Turanec Zvolen élimine Spišská Nová Ves, le leader - Spišská Nová Ves : 3-0Trenčín -: 2-7 Zvolen dernier qualifié aux playoffs, à une modeste dixième place vient de s'offrir la peau de Spišská Nová Ves, leader de la saison régulière, éliminé séchement en six matchs. Le match est indécis pendant deux tiers avec aucun but inscrit. A dix minutes du terme, Kudrna ouvre le score sur un powerplay. Les lynx reviennent fort pour égaliser, en vain. Ils sortent alors leur gardien, Macek et Rapuzzi marquent dans le filet désert pour assurer la victoire du HKM. Zvolen se qualifie avec brio pour le dernier carré, où il rencontrera, Košice.

En effet, c'est Košice qui prend logiquement le dernier ticket disponible pour les demi en écrasant Trenčín au match 6. La partie est pliée dès le premier tiers, les visiteurs enfilent cinq buts en dix minutes pour atomiser le Dukla. En powerplay, Pollock, pour son deuxième but et son troisième point du matchn porte le score à 6-0 dans le tiers médiant. Les locaux réduisent bien la note en fin d'exercice mais cela reste anecdotique.











