Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Le loup en chasse Dans l'unique match du jour, les loups de Žilina l'emportent aux tirs au but face à Michalovce. Le gardien français Junca n'a joué que pour la fusillade Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 30/10/2024 à 23:10 Žilina - Michalovce : 4-3 TAB (1-0, 1-1, 1-2, 0-0, 2-1)



Photographe : Daniel Stehlík vlcizilina.hockeyslovakia.sk Žilina avec 3 buts de Fejes chassent Michalovce aux tirs au but - Michalovce : 4-3 TAB (1-0, 1-1, 1-2, 0-0, 2-1) En match avancé, les loups de Žilina dans le bon wagon reçoivent Michalovce qui est sorti du podium ce week end et qui espère rapidement le retrouver. Duel en théorie déséquilibré en faveur des visiteurs.

Le premier tiers est de très bonne facture, les locaux prennent les devants grâce à Fejes sur une déviation (1-0).

Les Vlci sont pénalisés en toute fin de période, dès la reprise sur le powerplay, Rockwood égalise (1-1). L'effort des visiteurs se poursuit, Fomynikh et Varga contrent à deux, leur échange de passe permet au second de faire passer Michalovce devant (1-2).

Dans la foulée, Fejes part en break mais il est fauché. Il s'élance sur un penalty et se fait justice lui même côté gauche (2-2).

Sur un powerplay au dernier vingt, Fejes dans l'axe complète le hat-trick et redonne l'avantage aux loups (3-2).

Les renards bombardent jusqu'au bout et finalement à l'ultime seconde devant le but local dans une forêt de joueurs et malgré moult crosses hautes, Varga pousse au fond et arrache une égalisation plutôt méritée (3-3). La prolongation complètement aux mains de Michalovce ne donne rien tant LaCouvée s'illustre. Il faut une séance de fusillade pour connaître le nom du vainqueur. Junca entre alors en jeu pour Michalovce. Tourigny & Wałęga marquent pour les loups tandis que seul Svitana trouve la faille pour le Dukla Ingema (4-3). Victoire très importante pour Žilina qui passe huitième malgré un point perdu à la dernière seconde de jeu.

Classement : HK Spišská Nová Ves : 38 pts HC Košice : 31 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 29 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 28 pts HK Nitra : 26 pts HC Slovan Bratislava : 24 pts HK Poprad : 23 pts DOXXbet Vlci Žilina : 20 pts HKM Zvolen : 18 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 15 pts HK Dukla Trenčín : 12 pts HC Nové Zámky : 9 pts











