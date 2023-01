Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Le marteau s'abat Les métallurgistes de Košice cartonnent pour se rapprocher du sommet. Le Slovan confirme en tête. Banská Bystrica est tout proche du top 6, Nitra et Prešov continuent leur remontée impressionnante Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 30/01/2023 à 08:03 Tweeter Bratislava - Poprad : 5-4 ap

Košice - Michalovce : 5-1

Spišská Nová Ves - Banská Bystrica : 3-4 ap

Nové Zámky - Nitra : 1-3

Liptovský Mikuláš - Prešov : 3-4 TAB



hckosice.sk Košice écrase Michalovce pour se rapprocher du sommet - Poprad : 5-4 ap- Michalovce : 5-1Spišská Nová Ves -: 3-4 apNové Zámky -: 1-3Liptovský Mikuláš -: 3-4 TAB Le Slovan creuse son avance en tête de l'extraliga slovaque avec une victoire laborieuse à domicile contre Poprad. Pourtant le champion en titre a fait la course en tête tout le match en menant 3-1 grâce à un doublé de Pecararo, puis 4-2. Mais les chamois font l'effort au dernier tiers et égalisent. Ackered donne finalement la victoire à Bratislava en prolongation.

Košice confirme sa troisième place en étrillant le Dukla Ingema avec deux points de Southorn et Pollock.

Le HC '05 se rapproche des places protégées avec une importante victoire arrachée sur la glace de Spišská Nová Ves. Les deux équipes se rendent coup pour coup et ne peuvent se départager dans le temps réglementaire. En prolongation Tamasi donne la victoire aux béliers qui n'ont plus de retard sur le top 6. Kontos marque trois points pour Banská Bystrica.

Nitra continue de remonter en s'imposant à Nové Zámky dans le derby avec trois buts inscrits dans le dernier tiers et deux points de Gill.

Prešov s'accroche avec un succès vital pour le maintien arraché à Liptovský Mikuláš. Grâce à un doublé de Gerlach les chevaux terminent le premier tiers à 3-1 mais comme bien souvent ils ne peuvent tenir leur avance et se font rejoindre au dernier vingt. Finalement Prešov l'emporte aux tirs au but avec deux nouvelles réalisations de Gerlach.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Max Gerlach (HC Prešov)

** : Kristoff Kontos (HC '05 Banská Bystrica)

* : Brett Pollock (HC Košice)

Classement : HC Slovan Bratislava : 76 pts HKM Zvolen : 73 pts HC Košice : 70 pts HK Grotto Spišská Nová Ves : 65 pts HC Mikron Nové Zámky : 61 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 61 pts HC '05 Banská Bystrica : 61 pts HK Poprad : 57 pts HK Dukla Trenčín : 51 pts MHk 32 Liptovský Mikuláš : 47 pts HK Nitra : 44 pts HC MV Transport Prešov : 39 pts © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo