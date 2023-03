Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Le renard sauve sa peau Michalovce s'impose au forceps à Trenčín et égalise dans la série Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 13/03/2023 à 08:42 Tweeter Michalovce : 2-3 (2-2)



hkdukla.sk Michalovce l'emporte à Trenčín et égalise dans la série Trenčín -: 2-3 (2-2) Michalovce dos au mur devait l'emporter quoi qu'il arrive à Trenčín sous peine d'être en vacances prématurées. Le Dukla espérait se qualifier devant son incroyable public. Les renards avaient bien compris leur impératif et démarrait pied au plancher la rencontre. Žitný ouvrait leur compteur en début de partie. Le tiers s'équilibre mais ce sont les visiteurs qui doublent la mise avant la première sirène grâce à Pereskokov.

Trenčín accélère au tiers médiant et fait le jeu, profitant par deux fois de l'indiscipline adverse il égalise grâce à des buts en suppériorité signés Dalecký et Šťastný.

Les deux équipes continuent de se neutraliser au tiers trois. Le temps défile sans que la pièce de tombe d'un côté ou d'un autre. Finalement profitant d'une suppériorité numérique, Paločko redonne l'avantage à Michalovce. Le Dukla inverse la tendance mais ne parvient pas à égaliser, même avec un nouveau powerplay.

Michalovce s'impose de justesse et sauve sa tête dans la série. Le match décisif aura lieu dans l'est mardi. Nul doute qu'il sera disputé et serré.



