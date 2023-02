Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Les chamois grimpent Les chamois de Poprad entrent dans les places protégées. Le Slovan creuse son avance en tête du général, Košice prend le deuxième rang. Banská Bystrica monte quatrième tandis que Prešov remporte une victoire capitale et quitte la dernière place Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 25/02/2023 à 10:09 Tweeter Banská Bystrica : 1-4

Poprad - Spišská Nová Ves : 5-3

Prešov - Nitra : 2-1

Zvolen - Bratislava : 0-2

Košice - Nové Zámky : 4-0



Photographe : Daniel Faix pour hkpoprad.sk Poprad déjoue Spišská Nová Ves et passe 6e Liptovský Mikuláš -: 1-4- Spišská Nová Ves : 5-3- Nitra : 2-1Zvolen -: 0-2- Nové Zámky : 4-0 Poprad s'impose dans le derby face à Spišská Nová Ves qui fait du surplace, une troisième victoire clé pour les chamois qui s'emparent de la sixième place, qualificative directement pour les quarts. Il ne faut qu'une minute à Ališauskas pour ouvrir la marque en faveur des visiteurs. Špirko ne tarde pas à égaliser. Le deuxième tiers voit les chamois surdominer et marquer à deux reprises dont une fois en powerplay. SNV accélère à l'entame du dernier tiers et marque deux fois de suite pour égaliser dans un silence de mort. Svitana remet les locaux devant avant que Záborský ne conclue la victoire des chamois. Spišská Nová Ves signe une septième défaite en neuf matchs, elle tombe quatrième et devra se réveiller pour ne pas sortir des places protégées. Le Slovan s'impose à Zvolen dans le choc du sommet, une victoire qui met le champion en titre à 6 points de ses poursuivants. Hlavaj blanchit les chevaliers avec 31 arrêts tandis que les Canadiens Pecararo et Harris marquent les deux buts en powerplay. Tandis que Bratislava s'envole, le HKM subit un quatrième revers d'affilée et perd sa deuxième place. Rien ne va plus pour les Zvolenois.

Košice aligne une quatrième victoire d'affilée et efface le gouffre qui le séparait du sommet. Les Métallurgistes surclassent Nové Zámky et du même coup s'emparent de la deuxième place. Les taureaux qui s'inclinent pour la deuxième fois de suite passent huitième. Janus blanchit avec 24 arrêts, Fejes complète le hat-trick. Banská Bystrica poursuit son excellente forme de fin de saison et s'impose nettement sur la glace de Liptovský Mikuláš. Pourtant les locaux ouvrent la marque dès la deuxième minute par Walega. Joie de très courte durée pour le MHk 32 puisque moins d'une minute plus tard Kontos a égalisé. Une minute après, Troock met BB devant. Les visiteurs surdominent le tiers médiant et logiquement Šoltés double leur avance. Pas mal sanctionnés, les béliers reculent au dernier tiers mais tiennent et Sukeľ ajoute un dernier but pour entériner la belle victoire du HC '05. Banská Bystrica grimpe au quatrième rang avec une neuvième victoire sur les onze dernières rencontres. Quatrième défaite de suite pour Liptovský Mikuláš qui glisse au dernier rang, synonyme de relégation. Les joueurs de Saint-Nicolas devront vite se relancer alors qu'il ne reste que trois matchs à disputer.

Photographe : TASR Prešov domine Nitra et sort de la zone de relégation

Match capital à l'Ice Arena où Prešov, dernier du classement mais qui charbonne pour revenir reçoit Nitra dernier qualifié pour les playoffs pour l'instant. Après un premeir tiers sans but, les visiteurs accroissent la pression et parviennent à ouvrir les compteurs à la mi-match grâce à Tvrdoň. Les chevaux accélèrent au dernier tiers. A cinq minutes du terme, Elmer est sanctionné d'un 2+2 pour une crosse haute et en rajoute en s'en prenant aux arbitres il subit une autre pénalité. Le powerplay prešovien fait le boulot, Gerlach lance, Avtsin dévie au fond et égalise dans une immense clameur. Le pressing continue, le lancer de Gerlach est dévié par un patin d'un défenseur de Nitra, Avtsin le récupère, d'un bon mouvement de crosse il vient le glisser au fond à 2'49 du terme ! La fin de match est tendue et les deux équipes sont sanctionnées. Rabčan tient bon jusqu'au bout et s'offre une autre performance incroyable avec 45 arrêts ! Une deuxième victoire d'affilée plus que précieuse pour Prešov qui quitte la dernière place du classement, synonyme de rélégation. Les chevaux n'ont pas de points d'avance sur celle-ci il faudra continuer de batailler jusqu'au bout pour arracher le maintien lors des quatre dernières parties avant la fin de saison. Avec cette deuxième défaite de suite, Nitra voit sa place en série menacée.

Classement : HC Slovan Bratislava : 90 pts HC Košice : 84 pts HKM Zvolen : 84 pts HC '05 Banská Bystrica : 76 pts HK Grotto Spišská Nová Ves : 73 pts HK Poprad : 69 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 69 pts HC Mikron Nové Zámky : 68 pts HK Dukla Trenčín : 65 pts HK Nitra : 58 pts HC MV Transport Prešov : 52 pts MHk 32 Liptovský Mikuláš : 52 pts











