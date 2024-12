Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Les chevaliers remis en selle Zvolen remonte 8e, Bratislava 6e, Nitra deuxième. Košice, Spišská Nová Ves et Michalovce sont également vainqueurs et maintiennent leur 1ère, 4e et 5e places respectives Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 01/12/2024 à 20:17 Tweeter Poprad - Nitra : 5-6

Spišská Nová Ves - Žilina : 3-1

Michalovce - Nové Zámky : 4-3 TAB

Trenčín - Košice : 2-3

Zvolen - Liptovský Mikuláš : 2-1

Banská Bystrica - Bratislava : 2-3



TASR Zvolen remonte 8e après sa victoire contre le HK32

Košice a fait le métier en l'emportant non sans se faire peur chez le Dukla. Une bonne domination des métallurgistes ainsi que deux points de Chovan et Gildon leur permet d'assurer leur première place.

Nitra s'est fait peur dans un match course poursuite à Poprad. En powerplay, Cracknell donne l'avantage aux chamois dès le premier tiers. Le deuxième tiers permet au champion de dérouler et de mener 4-1 puis 5-3 à la fin de la période. Lacka creuse encore la marque au dernier vingt. Poprad se rapproche encore mais ne pourra pas égaliser. - Žilina : 3-1- Nové Zámky : 4-3 TABTrenčín -: 2-3- Liptovský Mikuláš : 2-1Banská Bystrica -: 2-3a fait le métier en l'emportant non sans se faire peur chez le. Une bonne domination des métallurgistes ainsi que deux points deetleur permet d'assurer leur première place.s'est fait peur dans un match course poursuite à. En powerplay,donne l'avantage aux chamois dès le premier tiers. Le deuxième tiers permet au champion de dérouler et de mener 4-1 puis 5-3 à la fin de la période.creuse encore la marque au dernier vingt. Poprad se rapproche encore mais ne pourra pas égaliser.

Spišská Nová Ves repart de l'avant après un bon succès contre les Vlci avec notamment deux points pour Rapáč. Les lynx maintiennent la pression sur le podium.

Michalovce s'est fait quelques frayeurs mais parvient à se débarasser aux tirs au but de Nové Zámky qui prend un nouveau point. Le Dukla Ingema menait pourtant 3-1 au dernier tiers mais un excellent effort des taureaux leur permet de raccrocher. Junca repousse 39 lancers.

Le Slovan remonte à la huitième place grâce à bon succès à Banská Bystrica l'épouvantail du moment, qui glisse lui au troisième rang. Un doublé de Peterek au deuxième tiers a permis au club de la capitale de l'emporter.

Zvolen remporte un succès clé contre le HK32 pour retrouver la huitième place du classement en profitant des défaites des deux équipes qui la précédait.

Classement : HC Košice : 54 pts HK Nitra : 48 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 47 pts HK Spišská Nová Ves : 45 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 40 pts HC Slovan Bratislava : 38 pts HK Poprad : 37 pts HKM Zvolen : 32 pts DOXXbet Vlci Žilina : 31 pts HK Dukla Trenčín : 30 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 26 pts HC Nové Zámky : 15 pts











