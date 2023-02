Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Les derniers seront les premiers Prešov dernier domine le leader et conserve l'espoir de se sauver. Košice se rapproche encore du sommet. Les lynx suivent de plus loin tandis que les renards reviennent dans les bonnes places. Derrière, Poprad et le Dukla s'accrochent Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 22/02/2023 à 10:36 Tweeter Košice - Liptovský Mikuláš : 4-0

Spišská Nová Ves - Nitra : 3-2 TAB

Michalovce - Zvolen : 3-0

Poprad - Nové Zámky : 5-3

Trenčín - Banská Bystrica : 3-1

Bratislava - Prešov : 1-4



Photographe : TASR/Martin Baumann Le Slovan premier, se casse les dents sur Prešov, dernier - Liptovský Mikuláš : 4-0- Nitra : 3-2 TAB- Zvolen : 3-0- Nové Zámky : 5-3- Banská Bystrica : 3-1Bratislava -: 1-4 Prešov reste sur deux défaites de suite, dont une crève coeur contre Michalovce, la mission maintien se complique pour les chevaux avec un déplacement à Bratislava sur la glace du leader. Dès la première minute, Fominykh ouvre le score pour le Slovan. Dans la foulée, le jeune Nespala égalise pour son premier but en Tipos Extraliga. Le match est houleux avec de nombreuses pénalités, Khlystov profite d'un powerplay à la mi-match pour donner l'avantage aux chevaux. Au dernier tiers ils plient le match avec des buts de Salituro et Nauš. Net et brillant succès pour Prešov qui se rapproche à trois points du maintien avec un match de retard. Les deux premières équipes n'arrêtent pas de perdre, du coup Košice qui aligne un troisième succès d'affilée, se rapproche à grands pas. Les métallurgistes ne sont plus qu'à trois longueurs de la deuxième place et six de la première. Ils ont surclassés cette fois Liptovský Mikuláš qui perd pour la troisième fois et qui voit son avance sur la relégation fondre. Riečický blanchit avec 39 arrêts. Spišská Nová Ves reste quatrième après une difficile victoire à domicile face à Nitra. Pourtant les lynx menaient 2-0 à l'entame du dernier tiers grâce à deux points de Reway mais un gros effort des visiteurs leur permet d'égaliser. Finalement SNV l'emporte aux tirs au but et se retrouve à 8 points du podium. Le point pris par le vice-champion en titre, lui permet de conforter sa dixième place synonyme de qualification pour les playoffs. Michalovce revient dans le top 6 avec une bonne victoire à domicile face à Zvolen qui s'incline pour la troisième fois de suite. Škorvánek blanchit avec 36 arrêts tandis que Paločko marque deux points.

Poprad reste à trois points derrière les places protégées avec un bon succès contre Nové Zámky qui sort de ces places. La star des Chamois, Záborský termine la soirée avec trois points.

Trenčín renoue avec la victoire en dominant le HC '05 qui voit sa série de victoires prendre fin. Le Dukla n'est qu'à quatre points d'une qualification directe pour les quarts de finale des playoffs. Vu leur fin de saison en trombe, les militaires peuvent tout à fait y arriver.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Tomáš Záborský (HK Poprad)

** : Dominik Riečický (HC Košice)

*** : Tomáš Záborský (HK Poprad)

** : Dominik Riečický (HC Košice)

* : Stanislav Škorvánek (HK Dukla Ingema Michalovce) Classement : HC Slovan Bratislava : 87 pts HKM Zvolen : 84 pts HC Košice : 81 pts HK Grotto Spišská Nová Ves : 73 pts HC '05 Banská Bystrica : 73 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 69 pts HC Mikron Nové Zámky : 68 pts HK Poprad : 66 pts HK Dukla Trenčín : 65 pts HK Nitra : 58 pts MHk 32 Liptovský Mikuláš : 52 pts HC MV Transport Prešov : 49 pts











