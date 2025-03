Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Les favoris déboutés Zvolen et Trenčín à domiucile corrigent nettement les deux favoris et prennent les devants dans la série Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 23/03/2025 à 19:50 Tweeter Trenčín - Košice : 5-2 (2-1)

Zvolen - Spišská Nová Ves : 5-1 (2-1)



Photographe : Veronika Mihaliková TASR Le HKM Zvolen corrige le leader dans le match 3 - Košice : 5-2 (2-1)- Spišská Nová Ves : 5-1 (2-1) Zvolen qui a paru bien en forme aux deux premiers matchs à l'extérieur a brillé de mille feux devant ses partisans en écrasant Spišská Nová Ves, pour prendre les devants dans la série. Malgré une domination écrasante des locaux au premier tiers, les deux équipes se séparent sur un score de parité avec un but chacune. Le bombardement du HKM se poursuit au tiers médiant et Hecl leur redonne l'avantage. C'est encore lui qui creuse l'écart en powerplay à l'entame du tiers médiant. Macek frappe aussi en powerplay pour enfoncer SNV. Hecl complète le tour du chapeau pour assurer une cinglante victoire des siens. Le leader une fois encore complètement perdu, doit vite changer la donne.

Le Dukla a brillé à domicile pour surclasser Košice et reprendre les devants dans la série. Un excellent premier vingt des militaires leur permet de mener 3-1 avec un doublé de Leskinen. Dans la deuxième période, Lapšanský creuse encore l'avance locale. Les métallurgistes poussent pour revenir au score, mais ils ne rapprochent la marque qu'à 19 secondes du terme. Trenčín trouve le fond de la cage vide pour corser encore l'addition. © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur