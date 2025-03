Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Les favoris reviennent Spišská Nová Ves évite l'élimination, tandis que Košice prend les devants dans sa série Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/03/2025 à 22:35 Tweeter Spišská Nová Ves - Zvolen : 3-2 (2-3)

Košice - Trenčín : 2-1 (3-2)



Photographe : Veronika Mihaliková / TASR Spišská Nová Ves reste en vie après sa victoire au match 5 - Zvolen : 3-2 (2-3)- Trenčín : 2-1 (3-2) Spišská Nová Ves dos au mur dans la série, doit l'emporter à tout prix pour ne pas subir une élimination prématurée et humiliante contre Zvolen, douzième à l'issue de la saison. Cette fois les lynx l'emportent et plutôt de manière convaincante, même si cela a été encore serré. Après un premier tiers sans but, Lunter et Macek donnent une double avance aux chevaliers, le spectre de l'élimination du leader plane. Les efforts de SNV permettent d'égaliser, puis de passer devant. Un avantage qu'ils ne lâcheront plus. Le HKM perd l'occasion de se payer le leader, mais peut encore espérer le faire au prochain match à domicile. Košice prend les devants dans la série après un succès très serré et qui tient un peu du hold up à domicile contre le Dukla. Un solide premier vingt donne une double avance aux locaux avec des buts de Bartánus et Zigo. Trenčín prend le contrôle du match et surdomine, avec un double powerplay Josling réduit l'écart mais le bombardement du club de l'armée ne prend plus à défaut la vigilance de Janus qui tient jusqu'au bout. Les métallurgistes sont à une victoire des demi-finales.

