Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Les leaders sont là Košice et Bratislava remportent avec confiance leur premier match de playoffs Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 18/03/2023 à 09:51 Košice - Nitra : 5-2 (1-0)

Bratislava - Michalovce : 5-2 (1-0)



hckosice.sk Košice surclasse Nitra au match 1 - Nitra : 5-2 (1-0)- Michalovce : 5-2 (1-0) Košice leader de la saison régulière démarrait les quarts de finale face à Nitra, l'invité surprise de ce deuxième tour. Bajtek ouvrait le score pour les visiteurs dès la troisième minute de jeu. Le dixième pouvait-il surprendre le leader ? Les métallurgistes surdominaient le premier tiers sans parvenir à scorer. Poprad avait été éliminé de cette manière par Nitra au tour d'avant. Au deuxième tiers pourtant, le Corgoň explose sous les assauts des locaux. Košice inscrit quatre buts dans le tiers médiant dont deux pour Pollock. En toute fin de tiers, Nitra marque son second but pour réduire l'écart. Les locaux gèrent le dernier tiers parfaitement et Linet creuse l'écart en powerplay. Nette première victoire pour Košice qui tentera de doubler la mise dès ce soir devant ses partisans.

Bratislava remporte également le premier match sur un score large face à Michalovce mais la partie fut plus serrée malgré une domination sans partage du champion en titre. Les renards très malmenés au premier tiers parviennent pourtant à ouvrir la marque grâce à Hammond. Les efforts du Slovan payent enfin au tiers médiant et Harris égalise. Dès la reprise du dernier tiers, Puliš remet Michalovce devant. Les Aigles fondent sur leur proie et les désossent. En trois minutes, le Slovan inscrit la bagatelle de 3 buts pour envoyer son adversaire au tapis. Un dernier but signé Haščák en fin de match clôt le succès de Bratislava qui tentera de doubler son avance ce soir.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Brant Harris (Slovan Bratislava)

*** : Brett Pollock (HC Košice)

