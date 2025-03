Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Les loups dans le dernier carré Les Loups de Žilina se qualifient pour les demi après un succès triomphant. Poprad réduit l'écart dans sa série Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 25/03/2025 à 20:27 Tweeter Žilina - Banská Bystrica : 7-1 (4-1)

Nitra - Poprad : 1-2 (3-2)



TASR/Profimedia Tourigny et les loups de Žilina rejoignent les demi-finales - Banská Bystrica : 7-1Nitra -: 1-2 (3-2) Žilina termine sa série en fanfare en écrasant Banská Bystrica au match 5 et se qualifie pour les demi-finales. Après le premier tiers, les loups mènent déjà 3-0. Boucher rapproche le score dès la reprise, les Vlci accélère encore, Varna marque son deuxième but du match puis Ranford porte le score à 5-1. Profitant de leur powerplays, les locaux alourdissent encore la marque avec Mucha et Miller. Žilina remporte une écrasante victoire pour être la première équipe qualifiée dans le dernier carré.

Poprad dos au mur et en déplacement à Nitra a réussit à l'emporter pour prolonger la série et la ramener devant ses partisans pour un sixième match. Tout a réglé dans le premier vingt. Calof ouvre le score pour les chamois dès la troisième minute de jeu. Bajtek permet aux locaux d'égaliser. Dans la foulée, Bracco remet Poprad devant. Nitra presse pour revenir au tiers médiant mais le score ne bouge pas. La partie reste disputée, mais les visiteurs tiennent leur avance jusqu'au bout.

© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur