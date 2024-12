Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Les loups enchaînent Troisième victoire consécutive pour les loups de Žilina qui remontent 7e Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 14/12/2024 à 09:33 Tweeter Žilina : 3-4 ap (2-1, 0-2, 1-0, 0-1)



vlcizilina.hockeyslovakia.sk Žilina gagne une 3e fois de suiteet passe 7e Banská Bystrica -: 3-4 ap (2-1, 0-2, 1-0, 0-1) En match en retard, Banská Bystrica accueille les Vlci qui restent sur deux victoires d'affilée. Le match démarre mollement sur un long round d'observation. Même en powerplay, les loups ne montrent guère les dents. Finalement ce sont bien eux qui ouvrent les compteurs sur une bonne contre offensive. Galamboš entre en zone, il décale sur la guache pour Juščák, sa reprise impeccable depuis le cercle, cueille Hrachovina (0-1).

Il ne faut qu'une minute aux béliers pour répliquer et égaliser. Chicoine enfonce la défense visiteuse, drible les joueurs, lance, Košarišťan repousse dans le slot, Kukuča qui a suivit pousse au fond (1-1).

Les locaux continuent de dominer la fin du premier tiers, leurs efforts vont être récompensés. Bíreš part à deux contre 1 avec Petriska, il sert son compère au second poteau mais Košarišťan vole au deuxième poteau et capte de la mitaine. Les efforts de BB finissent part payer en toute fin de tiers. Česánek slape de la bleue, Scarlett dévie au fond (2-1).

Žilina démarre le deuxième tiers pied au plancher, Fejes à toute allure lance, le rebond traîne dans le haut slot Micha l'expédie au fond pour égaliser (2-2).

Les Vlci continuent de cavaler et passent devant, mais le but est logiquement refusé car le gardien local, touché par un joueur vert était au sol. Les offensives continuent inlassablement, Wałęga mène l'offensive des loups, il met dans l'axe pour Micha reprend victorieusement (2-3).

Les visiteurs restent très dangereux, Jones seul au deuxième poteau voit son tir dénié par le gardien local. Le dernier tiers démarre bien pour les béliers qui égalisent d'entrée. Chicoine dans le coin gauche, remet parfaitement devant la cage pour Šoltés qui nettoie la lucarne d'un beau mouvement (3-3).

Žilina reprend vite le contrôle du match mais sans parvenir à reprendre les devants au tableau d'affichage. Les béliers se contentent de quelques contres dangereux mais bien gérés. Il faut donc disputer une prolongation pour départager les deux formations. Fejes drible parfaitement les défenseurs locaux, d'un lancer puissant, il parvient à déjouer le portier et donne la victoire aux loups (3-4).

Žilina remporte avec brio cette rencontre, troisième succès d'affilée pour les Vlci qui pointent désormais au septième rang. Banská Bystrica prend un point et se rapproche à une unité de la deuxième place.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Hunter Fejes

** : Alex-Olivier Voyer

* : Miroslav Mucha



Classement : HC Košice : 57 pts HK Spišská Nová Ves : 51 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 50 pts HK Nitra : 48 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 43 pts HC Slovan Bratislava : 42 pts DOXXbet Vlci Žilina : 38 pts HK Poprad : 37 pts HKM Zvolen : 35 pts HK Dukla Trenčín : 33 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 32 pts HC Nové Zámky : 16 pts











