Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Les Loups sur le podium Žilina grimpe au troisième rang derrière Spišská Nová Ves et Košice. Nitra est quatrième, Trenčín remonte au 7e rang. Liptovský Mikulᚠse rapproche des playoffs Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/01/2025 à 19:51 Tweeter Nové Zámky - Košice : 1-7

Bratislava - Spišská Nová Ves : 0-3

Banská Bystrica - Liptovský Mikuláš : 1-2

Nitra : 0-3

Trenčín - Zvolen : 3-1

Žilina - Poprad : 6-3



TASR Žilina s'impose contre Poprad et prend la troisième place Michalovce -: 0-3- Zvolen : 3-1- Poprad : 6-3 Žilina s'empare de la troisième place grâce à sa troisième victoire de suite, sa onzième en douze rencontres. Un succès net contre Poprad qui repasse neuvième. Les loups menés au début du match ont renversé la tendance au tiers médiant puis ont géré leur barque jusqu'au bout. Les deux premiers du championnat ont cartonné à l'extérieur ce dimanche. Košice a pulvérisé le dernier, Nové Zámky avec quatre points de Chovan.

Spišská Nová Ves glace le Slovan avec un jeu blanc de Mitens (22 arrêts) et deux points pour Ford, Rapáč et Kestner.

Nitra assure avec une victoire nette à Michalovce grâce à un doublé de Čederle et un blanchissage de Kašík avec 33 arrêts, de l'autre côté Junca repousse 28 tirs. Grâce à ce bon succès, le champion en titre revient à la quatrième place.

Trenčín remporte un match important contre le HKM qui additionné à la défaite de ses concurrents, propulse le Dukla à la septième place. Josling et Stapley comptent deux points chacun.

Le HK32 se rapproche des playoffs avec un succès inattendu remporté sur la glace de Banská Bystrica grâce à un but tardif de Lalík.



Classement : HC Košice : 83 pts HK Spišská Nová Ves : 79 pts DOXXbet Vlci Žilina : 73 pts HK Nitra : 72 pts HC Slovan Bratislava : 71 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 69 pts HK Dukla Trenčín : 59 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 57 pts HK Poprad : 56 pts HKM Zvolen : 52 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 51 pts HC Nové Zámky : 28 pts © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur