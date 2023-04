Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Les métallurgistes démarrent bien Košice remporte le premier match de la finale à domicile Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 16/04/2023 à 22:00 Tweeter Košice - Zvolen : 3-1 (1-0)



hckosice.sk Košice remporte le premier match de la finale - Zvolen : 3-1 (1-0) Premier match de la finale à Košice qui espèrent démarrer du bon patin face à Zvolen. Le premier tiers se résume à un long round d'observation. Hecl parvient à ouvrir la marque pour les chevaliers à la mi-tiers. Rapidement les visiteurs sont pénalisés, Fejes profite du powerplay pour égaliser salué comme il se doit par la foule. Košice continue de presser et Zvolen concède une faute dans les derniers instants. Bartánus dès la reprise donne l'avantage aux métallurgistes sur le powerplay. Le HKM inverse la tendance et pousse sur la cage locale, le pressing entraîne deux fautes, mais le powerplay visiteur est muet. Au dernier tiers, Zvolen donne tout pour revenir et bombarde la cage locale, mais Riečický repousse toutes les tentatives. En fin de partie, les chevaliers sortent leur gardien et jouent leur ultime atout. Olsson vient marquer en cage vide pour assurer la victoire des locaux dans ce premier match. Košice mène donc la finale avant un match 2 demain toujours à domicile.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Dominik Riečický

**: Marek Hecl

Etoiles Hockey Hebdo :

*** : Dominik Riečický

**: Marek Hecl

* : Hunter Fejes











