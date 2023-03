Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Les militaires chassent le renard Le Dukla l'emporte à Michalovce et égalise dans la série. Nitra double la mise en gagnant encore d'une courte tête à Poprad Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 10/03/2023 à 08:30 Tweeter Nitra : 1-2 (0-2)

Michalovce - Trenčín : 4-6 (1-1)



Photographe : TomᚠFeigl pour hkduklamichalovce.sk Le Dukla Trenčín fait chuter Michalovce et égalise la série Poprad -: 1-2 (0-2)Michalovce -: 4-6 (1-1) Michalovce vainqueur sur le fil au match 1 ne peut rééditer la performance et s'incline plus nettement contre le Dukla qui égalise dans la série. Le premier tiers est d'excellente facture, Petráš profite d'un powerplay pour ouvrir la marque pour les militaires en toute fin de celui-ci. Le Dukla double la mise dès l'entame du deuxième vingt. Les renards se rapprochent en profitant d'une double suppériorité. Trenčín assomme le début du dernière tiers et marque deux nouveaux buts pour mener 4-1. Puliš inscrit son deuxième but pour couper l'avance visiteuse en deux. Puis s'en suit une course poursuite au score, où les locaux marquent encore deux fois mais un doublé du jeune Krajčovič assure la victoire à Trenčín qui disputera les deux prochains matchs à domicile. Nitra double la mise en l'emportant pour la deuxième fois à Poprad. Le Corgoň qui jouera le prochain match à domicile n'a plus besoin que d'un succès pour l'emporter. Comme la veille c'est pourtant les chamois qui ont dominé tout le match. Ils ouvrent le score au premier vingt par Jermain. Puis ils ne pourront plus rien pour déjouer Kašík auteur de 37 arrêts. Nitra parvient à égaliser au tiers médiant avant que l'inévitable Balហne marque le but de la victoire au troisième tiers. Poprad dos au mur devra renverser la donne à Nitra ou être éliminé bien prématurément.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Joakim Thelin (HK Dukla Trenčín)

** : Libor Kašík (HK Nitra)

*** : Joakim Thelin (HK Dukla Trenčín)

** : Libor Kašík (HK Nitra)

* : Andrej Krajčovič (HK Dukla Trenčín)











