Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Les revoilà Le Dukla Trenčín et Zvolen retrouvent la victoire et reprennent les devants dans leurs séries Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 13/03/2025 à 20:54 Tweeter TASR Zvolen corrige le Slovan au match 3

Michalovce - Trenčín : 2-3 (1-2)

Zvolen - Bratislava : 5-2 (2-1) Michalovce -: 2-3 (1-2)- Bratislava : 5-2 (2-1) Zvolen a frappé très fort devant son public en corrigeant le Slovan, tellement décevant une fois encore. Hecl compte deux points. Les chevaliers sont à un succès de la qualification après une saison pourtant extrêmement insatisfaisante. Le Dukla surclasse Michalovce devant ses partisans mais s'impose finalement d'une courte tête tant la défense des renards tient bon. Trenčín repasse devant la série et pourrait conclure dès demain.



Les matchs 4 se dérouleront demain, Michalovce et Bratislava doivent l'emporter pour ne pas être éliminés.











