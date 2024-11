Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Logique Le leader a logiquement dominé le dernier du groupe Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 21/11/2024 à 21:23 Tweeter Košice - Nové Zámky : 2-1 (0-1, 1-0, 1-0)



TASR, foto Jäzva



Košice leader a logiquement mais sans briller dominé Nové Zámky, dernier de la classe. Les taureaux ouvrent le score au premier vingt par Urbánek. Les métallurgistes martellent au deuxième tiers et égalisent par Jääskeläinen. NZ secoué tient bon, le dernier tiers s'équilibre, Chovan permet aux locaux de passer devant et de l'emporter.

Classement : HC Košice : 45 pts HK Spišská Nová Ves : 39 pts HK Nitra : 36 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 36 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 33 pts HK Poprad : 32 pts HC Slovan Bratislava : 31 pts DOXXbet Vlci Žilina : 25 pts HKM Zvolen : 24 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 22 pts HK Dukla Trenčín : 21 pts HC Nové Zámky : 13 pts











