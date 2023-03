Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Malin comme un lynx Les lynx de Spišská Nová Ves égalisent dans leur série. Dans l'autre match Zvolen l'emporte et n'est qu'à un succès du dernier carré Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 21/03/2023 à 10:00 Tweeter Spišská Nová Ves - Banská Bystrica : 2-0 (2-2)

Nové Zámky - Zvolen : 2-4 (1-3)



TASR Spišská Nová Ves déjoue le HC '05 et égalise Spišská Nová Ves remporte le match 4 à domicile et égalise dans la série qui l'oppose à Banská Bystrica. Les lynx ont dominé le match, Kerbashian et Verbeek ont marqué les deux buts, LaPorte compte deux points tandis que Melicherčík blanchit avec 26 arrêts. Les deux équipes sont de nouveau dos à dos avant un match 5 à Banská Bystrica jeudi.

Nové Zámky n'a pas réédité sa bonne performance du match 3 et s'incline lourdement à domicile dans son plus mauvais match depuis le début des playoffs contre Zvolen. Les taureaux livrent un bon premier tiers et mènent par deux fois. Le HKM déroule au tiers médiant où il marque à trois reprises sans réplique. NZ inverse la tendance au dernier vingt mais sans parvenir à recoller au score. Victoire clé pour Zvolen qui ramène la série à la maison et n'a besoin plus que d'un petit succès pour se qualifier. Nové Zámky n'a plus le choix, il faudra l'emporter en Slovaquie centrale sur les rives du Hron pour espérer sauver sa tête. Viedenský, Zuzin et Hecl comptent deux points côté chevaliers, même score pour Juraj Mikúš côté verts.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Marcel Melicherčík (HK Grotto Spišská Nová Ves)

** : Peter Zuzin (HKM Zvolen)

* : Marek Hecl (HKM Zvolen) © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo