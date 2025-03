Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Nettes égalisations Le Slovan et Michalovce égalisent dans leur série après de nets succès Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 11/03/2025 à 21:18 Tweeter Michalovce : 1-4 (1-1)

Bratislava - Zvolen : 5-1 (1-1)



TASR Le Slovan surclasse Zvolen au match 2 Trenčín -: 1-4 (1-1)- Zvolen : 5-1 (1-1) Le Slovan battu au premier match devant ses partisans s'est repris de la plus belle des manières en corrigeant Zvolen au match 2. Zuzin profite pourtant d'un jeu de puissance pour ouvrir la marque pour le HKM. Un premier et un dernier but dans la rencontre. Kukumberg égalise en fin de période. Slovák donne l'avantage au tiers médiant. Tracey creuse l'écart au dernier tiers avant deux buts en cage vide scellent la victoire de Bratislava. Michalovce rebondit et égalise dans la série avec une bonne victoire à Trenčín ce qui lui permet de prendre l'avantage de la glace. Chmielewski ouvre le score au premier tiers sur un powerplay. Le Dukla martelle au tiers médiant et Stapley égalise. Les renards complètement dominés parviennent pourtant à marquer à deux reprises, dont un deuxième but pour Chmielewski. Le Dukla continue sa domination au dernier tiers mais en vain, Michalovce creuse encore l'écart en cage vide. Junca s'offre une performance XXL avec 51 arrêts !!!



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Julian Junca (Michalovce)

** : Aron Chmielewski (Michalovce)

* : Marek Slovák (Bratislava)











